Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Francja metropolitalna
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

;
Cannes
58
Bordeaux
789
Antibes
102
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
2673
Pokaż więcej
12 055 obiektów total found
Zamek 7 pokojów w Vexin normand, Francja
TOP TOP
Zamek 7 pokojów
Vexin normand, Francja
Sypialnie 7
Zamek XIX wieku "Chateau Princess de Turienne" - Elegancja ery i nowoczesny komfortIdealnie …
$4,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 6 pokojów w 130, Francja
UP UP
Dom 6 pokojów
130, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony tradycyjny Quercystyle dom z 1819 roku.Ten duży, uroczy dom oferuje 174 m …
$432,619
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Français
Mieszkanie 4 pokoi w Argeles sur Mer, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Argeles sur Mer, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Apartments
$470,574
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Chambery, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chambery, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$377,621
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Impasse des Colombes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Impasse des Colombes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 6
Apartments
$462,561
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Apartments
$109,151
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mauguio, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mauguio, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Apartments
$241,947
Zostaw prośbę
Zamek 25 pokojów w Route Forestiere dOrleans, Francja
Zamek 25 pokojów
Route Forestiere dOrleans, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Rzadkie! Zamek 65 km od Paryża w wyjątkowym stanieMajestatyczny zamek o powierzchni 1200 m2,…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$312,322
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
Zostaw prośbę
Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
📍 Nice - Avenue des Arènes de CimiezKoszt:265,000 EURŚwiatło na sprzedaż.Trzypokojowy aparta…
$314,608
Zostaw prośbę
Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Salon jest popularny ze względu na historię i duże fasady. Położony w samym sercu miasta, st…
$436,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1
Apartments
$333,004
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w La Rochelle, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Rochelle, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Odkryj naszą nową przestrzeń życiową, idealnie usytuowany około dziesięciu minut rowerem od …
$448,846
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Le Barcares, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Barcares, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2
Apartments
$232,382
Zostaw prośbę
Penthouse w Avenue Camille Blanc, Francja
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament z tarasem na dachu i widokiem na morze panoramiczneOferujemy rzadkie lu…
$9,90M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Donville les Bains, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Donville les Bains, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Apartments
$214,373
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 16
Apartments
$353,221
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 6
Apartments
$181,723
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się w dzielnicy Maleper w Tuluzie. Salon z widokiem na Marqueson Park of…
$311,392
Zostaw prośbę
Zamek w Chatellerault, Francja
Zamek
Chatellerault, Francja
Piękny zamek z 19. Wiek, 5 sypialni i łazienek, otoczone dużym parkiem, pensjonatem, podgrze…
$1,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Życie w Clermont- Ferrand cieszyć się jakością życia oferowane przez Auvergne przyciąga cora…
$197,525
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/6
Rezydencja w dzielnicy Montfleury, 2 minuty spacerem od ulicy Antibes i 5- 7 minut spacerem …
$680,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Croix, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Croix, Francja
Sypialnie 4
Piętro 2
Mniej niż 10 km na północny wschód od Lille, odkryj naszą nową przestrzeń życiową w Croix, o…
$824,957
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Francja metropolitalna.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Francja metropolitalna, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się