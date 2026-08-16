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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nicea, Francja

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Beausoleil
50
Menton
34
Roquebrune Cap Martin
15
577 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
📍 Nice - Avenue des Arènes de CimiezKoszt:265,000 EURŚwiatło na sprzedaż.Trzypokojowy aparta…
$314,608
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Penthouse w Avenue Camille Blanc, Francja
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament z tarasem na dachu i widokiem na morze panoramiczneOferujemy rzadkie lu…
$9,90M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Cena na zgłoszenie
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Condo 1 pokój w Nicea, Francja
Condo 1 pokój
Nicea, Francja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beausoleil, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Beausoleil, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 93 m²
Apartments
$570,731
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
💶 119000 EUR📍 Francja, Nicea (06000), centrum miasta, dzielnica Vernier, Rue Trachel🏡 15 m2 …
$138,352
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Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
📍 Nieźle.Promenade des Anglais Francja 🇫🇷 Prestiżowa i sught- after obszar Baumettes, położo…
$641,591
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Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3
135 apartamenty od studio do 4-pokojowe apartamenty. Prywatne otwarte przestrzenie dla wszys…
$461,860
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
135 apartamenty od studio do 4-pokojowe apartamenty. Prywatne otwarte przestrzenie dla wszys…
$448,498
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Wybitna willa na pierwszej linii wybrzeża Azure Coast jest nowym standardem Ultra- LuxuryBez…
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Mieszkanie 3 pokoi w Avenue Camille Blanc, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy apartament w Mareterra Monako - wyjątkowa oferta nad morzemZanurz się w atmosferze…
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6
Apartments
$347,411
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Mieszkanie w Chemin du Chien Bleu, Francja
Mieszkanie
Chemin du Chien Bleu, Francja
$533,452
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
Cena na zgłoszenie
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Dom 6 pokojów w Nicea, Francja
Dom 6 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy dom w Nicei - Park Louise.✅Rzadka oferta w okolicy.🏆Nie przegap okazji - książka…
$3,18M
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Mieszkanie 2 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
nowoczesny obszar Nicei, dogodna lokalizacja. Rezydencja otrzymała Złotą Piramidę, najwyższą…
$734,721
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Mieszkanie 4 pokoi w Saint Andre de la Roche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Andre de la Roche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1
Apartments
$575,146
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Luksusowa przestrzeń mieszkalna w innowacyjnym i ekologicznym środowisku. Ta przestronna i f…
$418,288
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Mieszkanie 2 pokoi w Cap dAil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cap dAil, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 3
Apartments
$366,531
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartments
$479,288
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Mieszkanie 2 pokoi w Beausoleil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Beausoleil, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Apartments
$392,145
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2
Apartments
$405,507
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Mieszkanie 2 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 10
Apartments
$379,945
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Mieszkanie 3 pokoi w Beausoleil, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Beausoleil, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Apartments
$441,178
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Typy nieruchomości w Nicea.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nicea, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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