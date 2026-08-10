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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tours, Francja

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La Riche
314
326 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$252,135
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Zamek 8 pokojów w Tours, Francja
Zamek 8 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Niepowtarzalny zamek XVI wieku, w pełni odrestaurowany, położony zaledwie 34 km od miasta To…
$2,35M
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 5
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$189,392
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Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 6
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$310,230
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Odkryj nową przestrzeń życiową w La Riche, idealnie usytuowaną w samym sercu miasta, naprzec…
$312,554
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 5
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$447,336
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$98,736
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$91,827
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 6
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$255,620
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
W Tours apartamenty są sprzedawane w okolicy St. Radegond, bardzo popularne wśród rodzin. Ja…
$231,220
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$316,040
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$359,031
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3
Apartments
$350,897
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Mieszkanie 4 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Apartments
$269,563
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$87,669
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$91,430
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
Apartments
$245,163
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$176,611
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$389,240
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 6
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$389,240
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$94,640
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Mieszkanie 4 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$356,707
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
Apartments
$217,649
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 1
Apartments
$206,495
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$360,192
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$248,649
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$88,302
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$312,554
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Mieszkanie 4 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 78 m²
Piętro 5
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$275,769
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Typy nieruchomości w Tours.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Tours, Francja

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