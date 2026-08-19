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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rennes, Francja

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mieszkania
222
223 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$370,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$343,926
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Mieszkanie 3 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4
Apartments
$300,938
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Mieszkanie 3 pokoi w La Chapelle des Fougeretz, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Chapelle des Fougeretz, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Wybierz wysokiej jakości życie w Bramie Rennes i odkryj naszą nową przestrzeń życiową w pięk…
$286,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5
Apartments
$276,625
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Mieszkanie 3 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 3
Piętro 1
W Bramie Rennes, odkryj nasz nowy kompleks, idealnie położony w centrum Torinje- Fouillard, …
$326,497
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Bourgbarre, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bourgbarre, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Przy bramie Rennes, w samym sercu miasta Saint- Herblon (35), nowe apartamenty są oferowane …
$306,745
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Mieszkanie 3 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 3
Piętro 1
W Bramie Rennes, odkryj nasz nowy kompleks, idealnie położony w centrum Torinje- Fouillard, …
$329,518
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Mieszkanie 3 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Rennes cieszy się kwitnącą dynamiką gospodarczą. Wybrane trzecie najlepsze miasto studenckie…
$290,381
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Mieszkanie 2 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$250,973
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Mieszkanie 3 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 3
Piętro 3
Apartments
$404,113
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Mieszkanie 3 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 3
Piętro 1
W Bramie Rennes, odkryj nasz nowy kompleks, idealnie położony w centrum Torinje- Fouillard, …
$313,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$207,866
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Mieszkanie 2 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$278,260
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Mieszkanie 2 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$266,078
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Mieszkanie 3 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$338,116
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Mieszkanie 3 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$327,078
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Mieszkanie 4 pokoi w Bourgbarre, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bourgbarre, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3
Przy bramie Rennes, w samym sercu miasta Saint- Herblon (35), nowe apartamenty są oferowane …
$354,383
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Mieszkanie 3 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Apartments
$340,672
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Mieszkanie 3 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 3
Piętro 2
W Bramie Rennes, odkryj nasz nowy kompleks, idealnie położony w centrum Torinje- Fouillard, …
$347,644
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Mieszkanie 2 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$267,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Bourgbarre, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bourgbarre, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
$314,878
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Mieszkanie 2 pokoi w Thorigne Fouillard, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Thorigne Fouillard, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
$262,243
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Mieszkanie 2 pokoi w Chartres de Bretagne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Chartres de Bretagne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Oferujemy nowe apartamenty od 2 do 3 pokoi przeznaczonych dla osób starszych. To jest miasto…
$223,087
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Mieszkanie 3 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Rennes cieszy się kwitnącą dynamiką gospodarczą. Wybrane trzecie najlepsze miasto studenckie…
$358,159
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Mieszkanie 2 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$315,924
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Mieszkanie 2 pokoi w Rennes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rennes, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$291,524
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Mieszkanie 4 pokoi w Bourgbarre, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bourgbarre, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2
Przy bramie Rennes, w samym sercu miasta Saint- Herblon (35), nowe apartamenty są oferowane …
$400,859
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Mieszkanie 3 pokoi w Bourgbarre, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bourgbarre, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Przy bramie Rennes, w samym sercu miasta Saint- Herblon (35), nowe apartamenty są oferowane …
$375,297
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Mieszkanie 3 pokoi w Bourgbarre, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bourgbarre, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Przy bramie Rennes, w samym sercu miasta Saint- Herblon (35), nowe apartamenty są oferowane …
$317,202
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Parametry nieruchomości w Rennes, Francja

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