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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Centre Val de Loire, Francja

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Tours
326
La Riche
314
Chartres
25
354 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ecumenical and Artistic Center, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ecumenical and Artistic Center, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Apartments
$463,022
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek XIX wieku w doskonałym stanie 15 km od Tours, Dolina Loary.Zamek o łącznej powierzchni…
$1,62M
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Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Zamek 9 pokojów w Chemin de Crux, Francja
Zamek 9 pokojów
Chemin de Crux, Francja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Wyjątkowy Zamek Historyczny - Środkowa Francja (Berry)Niepowtarzalny zabytkowy zamek, należą…
$4,55M
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Apartments
$253,297
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 21 m²
Apartments
$187,393
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TekceTekce
Zamek 8 pokojów w Tours, Francja
Zamek 8 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Niepowtarzalny zamek XVI wieku, w pełni odrestaurowany, położony zaledwie 34 km od miasta To…
$2,35M
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$227,735
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Mieszkanie 3 pokoi w Ecumenical and Artistic Center, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ecumenical and Artistic Center, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2
Apartments
$342,764
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Mieszkanie 4 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 85 m²
Powierzchnia mieszkalna jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować unikalne otoczenie, …
$362,516
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$235,868
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Zamek 9 pokojów w Blois, Francja
Zamek 9 pokojów
Blois, Francja
Sypialnie 9
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek XIX wieku w samym sercu Doliny Loary, 15 km do Blois.Zamek o łącznej powierzchni 600m2…
$1,82M
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 1
Apartments
$206,495
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Mieszkanie 3 pokoi w Ecumenical and Artistic Center, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ecumenical and Artistic Center, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$312,554
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Ten wspaniały kompleks hotelowy 3 * znajduje się w parku zalesionym 5,5 hektara z 4-dołkowym…
$1,24M
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$94,640
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$312,554
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$404,345
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$348,573
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Mieszkanie 3 pokoi w Ecumenical and Artistic Center, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Ecumenical and Artistic Center, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Apartments
$312,554
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Mieszkanie 4 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
W Tours apartamenty są sprzedawane w okolicy St. Radegond, bardzo popularne wśród rodzin. Ja…
$346,250
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 1
Apartments
$209,562
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Mieszkanie 2 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$323,011
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
W Centrum Turystycznym oferujemy strategiczny adres dla Państwa inwestycji w nieruchomości. …
$95,802
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$168,431
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$360,192
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$342,764
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Zamek 17 pokojów w Tours, Francja
Zamek 17 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 17
Powierzchnia 1 200 m²
Zamek Południowy TurenZamek 17 pokoje 11 sypialnie 1200 m2Położony na brzegu rzeki Croesus L…
$1,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Nowoczesny obszar ekologiczny Bomont- Chovo. Doskonała jakość architektoniczna, oferuje unik…
$386,916
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Mieszkanie 1 pokój w 82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Mieszkanie 1 pokój
82 Tesla Center Tours La Riche, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Apartments
$180,143
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Typy nieruchomości w Centre Val de Loire.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Centre Val de Loire, Francja

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