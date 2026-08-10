Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Bordeaux
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bordeaux, Francja

;
Lormont
52
Villenave dOrnon
47
Saint Medard en Jalles
41
Gradignan
14
Pokaż więcej
789 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 5
Apartments
$177,540
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$365,189
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Bordeaux, stolica metropolii, Bordeaux koncentruje kilka aktywów, które sprawiają, że błyszc…
$453,145
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$298,727
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
W samym sercu pól winorośli Bordeaux przywrócony zostanie dawny klasztor cystersów, dom mies…
$474,292
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Gradignan, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Gradignan, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 98 m²
Apartments
$604,194
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lormont, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lormont, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Apartments
$191,715
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 3
Apartments
$176,146
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2
Wybierz dom w nowej okolicy. Dynamiczne, innowacyjne i zrównoważone środowisko jest istotą t…
$463,603
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Villenave dOrnon, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Villenave dOrnon, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Apartments
$313,600
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 4
To nowy kierunek nad brzegiem jeziora Bordeaux. Projekt ustępuje naturze, oddaje krajobraz j…
$366,141
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Bordeaux, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 98 m²
Piętro 6
Apartments
$517,050
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lormont, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lormont, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 5
Apartments
$260,462
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 5
Bordeaux, stolica metropolii, Bordeaux koncentruje kilka aktywów, które sprawiają, że błyszc…
$383,431
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Medard en Jalles, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Medard en Jalles, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
Apartments
$211,081
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2
Apartments
$468,250
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 34 m²
W samym sercu pól winorośli Bordeaux przywrócony zostanie dawny klasztor cystersów, dom mies…
$336,141
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lormont, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lormont, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 6
Apartments
$290,478
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 36 m²
W samym sercu pól winorośli Bordeaux przywrócony zostanie dawny klasztor cystersów, dom mies…
$320,920
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sainte Eulalie, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Sainte Eulalie, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 87 m²
W samym sercu winnic Bordeaux przywrócony zostanie dawny opactwo cystersów, XIX-wieczny burż…
$604,542
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Apartments
$359,728
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Apartments
$595,547
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Apartments
$378,783
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 3
Apartments
$180,329
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Medard en Jalles, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Medard en Jalles, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Apartments
$305,970
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$181,723
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Apartments
$348,573
Zostaw prośbę
Willa w Bordeaux, Francja
Willa
Bordeaux, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 100 m²
VIId; Spis treści
$485,679
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3
Bordeaux, stolica metropolii, Bordeaux koncentruje kilka aktywów, które sprawiają, że błyszc…
$302,097
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 3
Apartments
$180,329
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Bordeaux.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Bordeaux, Francja

z garażem
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się