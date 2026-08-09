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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Antibes, Francja

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mieszkania
96
domy
6
102 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4
Apartments
$217,858
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 4
New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France The residential …
$293,434
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3
Apartments
$439,202
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Penthouse 3 pokoi w Antibes, Francja
Penthouse 3 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Piętro 7/7
Wielka premiera wyjątkowej nowej rezydencji w Juan- les- Pins, która zostanie sfinalizowana …
$1,62M
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Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3
Popularne miasto na Cote d 'Azur, znajduje się w centrum dużej rezerwy zatrudnienia. Port An…
$332,307
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy budynek w AntibesNowy program budowlany w Antibes.Kompleks mieszkalny w Antibes, z base…
$453,145
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Dwupokojowe mieszkanie znajduje się w malowniczej okolicy Joshoo-les- Pins w Antibes, znany …
$428,745
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Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks mieszkaniowy 800 m od plaży, Antibes, Lazurowe Wybrzeże, Francja W centrum ko…
$507,138
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Mieszkanie 5 pokojów w Antibes, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Antibes, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 129 m²
Piętro 7
Apartments
$1,19M
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Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 5
Apartments
$367,939
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Willa w Antibes, Francja
Willa
Antibes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Sprzedaż willi w zamkniętej domenie blisko morza na prestiżowym przylądku Antibes – Cap d'An…
$7,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4
Apartments
$256,588
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Mieszkanie 1 pokój w Antibes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Antibes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
W Antibes prezentowany jest nowy program budowlany, oferujący nowoczesny kompleks mieszkanio…
$284,668
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$261,430
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Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Piętro 4
Apartments
$1,12M
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
Apartments
$240,129
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Mieszkanie 1 pokój w 1 Le Vieil Antibes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
1 Le Vieil Antibes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/4
Antibes, 400 metrów od plaży.Nowa rezydencja w Antibes, położony kilka minut od portu Vauban…
$399,697
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Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5
Apartments
$360,192
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Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4
Apartments
$708,766
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Apartments
$433,393
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
Apartments
$242,064
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 43 m2. Apartament znajduje się w prestiżowej r…
$371,812
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Willa w Antibes, Francja
Willa
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesna willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych ze stylową wykończeniem jakości znajd…
$3,99M
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Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2
Popularne miasto na Cote d 'Azur, znajduje się w centrum dużej rezerwy zatrudnienia. Port An…
$388,078
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Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Piętro 4/7
Sensacyjna nowa rezydencja w Antibes-Juan-Les-Pins zaledwie kilka kroków od wspaniałych plaż…
$1,03M
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Mieszkanie 1 pokój w Antibes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Antibes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 3
Apartments
$256,782
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Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
Popularne miasto na Cote d 'Azur, znajduje się w centrum dużej rezerwy zatrudnienia. Port An…
$343,926
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Apartments
$256,588
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Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6
Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie w Joshoo-les- Pins!Położenie: 82 m2, 6 piętro, centrum kon…
$639,051
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