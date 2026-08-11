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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Troyes, Francja

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mieszkania
125
125 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
Apartments
$518,212
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Apartments
$445,477
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Apartments
$369,836
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4
Apartments
$357,636
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2
Apartments
$351,478
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3
Apartments
$445,593
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Mieszkanie 4 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Apartments
$596,293
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3
Apartments
$291,872
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2
Apartments
$351,827
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Apartments
$419,566
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4
Apartments
$408,063
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Mieszkanie 3 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5
Apartments
$559,693
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Mieszkanie 4 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 5
Apartments
$512,054
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Mieszkanie 3 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Apartments
$423,517
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Mieszkanie 5 pokojów w Troyes, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Troyes, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 89 m²
Piętro 4
Apartments
$669,028
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
Apartments
$448,033
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2
Apartments
$481,147
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Apartments
$321,152
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2
Apartments
$264,567
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3
Apartments
$362,516
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Apartments
$390,983
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3
Apartments
$316,505
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Mieszkanie 3 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3
Apartments
$654,388
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Apartments
$318,247
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2
Apartments
$316,505
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Apartments
$402,021
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4
Apartments
$508,452
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4
Apartments
$287,224
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Mieszkanie 1 pokój w Troyes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Troyes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3
Apartments
$305,466
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Mieszkanie 3 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 53 m²
Piętro 5
Apartments
$402,486
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Parametry nieruchomości w Troyes, Francja

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