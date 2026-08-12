Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Francja metropolitalna
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

;
Cannes
39
Bordeaux
775
Antibes
96
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
2561
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
11 692 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Argeles sur Mer, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Argeles sur Mer, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Apartments
$470,574
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Chambery, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chambery, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$377,621
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Impasse des Colombes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Impasse des Colombes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 6
Apartments
$462,561
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Apartments
$109,151
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mauguio, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mauguio, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Apartments
$241,947
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bordeaux, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$312,322
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
📍 Nice - Avenue des Arènes de CimiezKoszt:265,000 EURŚwiatło na sprzedaż.Trzypokojowy aparta…
$314,608
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Salon jest popularny ze względu na historię i duże fasady. Położony w samym sercu miasta, st…
$436,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1
Apartments
$333,004
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w La Rochelle, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Rochelle, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Odkryj naszą nową przestrzeń życiową, idealnie usytuowany około dziesięciu minut rowerem od …
$448,846
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Le Barcares, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Barcares, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2
Apartments
$232,382
Zostaw prośbę
Penthouse w Avenue Camille Blanc, Francja
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament z tarasem na dachu i widokiem na morze panoramiczneOferujemy rzadkie lu…
$9,90M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Donville les Bains, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Donville les Bains, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3
Apartments
$214,373
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 16
Apartments
$353,221
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Bordeaux, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Bordeaux, Francja
Sypialnie 1
Piętro 6
Apartments
$181,723
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się w dzielnicy Maleper w Tuluzie. Salon z widokiem na Marqueson Park of…
$311,392
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Życie w Clermont- Ferrand cieszyć się jakością życia oferowane przez Auvergne przyciąga cora…
$197,525
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/6
Rezydencja w dzielnicy Montfleury, 2 minuty spacerem od ulicy Antibes i 5- 7 minut spacerem …
$680,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Croix, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Croix, Francja
Sypialnie 4
Piętro 2
Mniej niż 10 km na północny wschód od Lille, odkryj naszą nową przestrzeń życiową w Croix, o…
$824,957
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mauguio, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mauguio, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$264,916
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Roussillon, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 93 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$331,726
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Apartments
$471,736
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Briancon, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Briancon, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Apartments
$244,001
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1
Apartments
$371,463
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
💶 119000 EUR📍 Francja, Nicea (06000), centrum miasta, dzielnica Vernier, Rue Trachel🏡 15 m2 …
$138,352
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w La Rochelle, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Rochelle, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 3
Apartments
$187,532
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Marseille, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Marseille, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 4
Apartments
$370,844
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Le Barcares, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Barcares, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Apartments
$226,573
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Francja metropolitalna.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Francja metropolitalna, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się