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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Oksytania, Francja

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Montpellier
466
Tuluza
346
Perpignan
139
Ales
99
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1 301 obiekt total found
Dom 6 pokojów w 130, Francja
UP UP
Dom 6 pokojów
130, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony tradycyjny Quercystyle dom z 1819 roku.Ten duży, uroczy dom oferuje 174 m …
$432,619
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Mieszkanie 4 pokoi w Ramonville Saint Agne, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Ramonville Saint Agne, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1
Na południe od Tuluzy graniczy rzeka Ruisso Saint- Anh. Ta unikalna lokalizacja ma wiele zal…
$350,413
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2
Toulouse jest stolicą Occitanii i ma wszystko. Jest to kolebka innowacji w dziedzinie lotnic…
$414,802
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Tuluza, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Tuluza, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4
Apartments
$297,333
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Mieszkanie 3 pokoi w Pont de Peyre, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pont de Peyre, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Odkryj nową przestrzeń mieszkalną w Pontl 'Abba, położoną na południowo-wschodnim krańcu Fin…
$261,546
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Mieszkanie 2 pokoi w Pins Justaret, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pins Justaret, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Obszar mieszkalny znajduje się 15 km od Toulouse. Małe, ciche i popularne miasto, znajduje s…
$270,725
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Mieszkanie 3 pokoi w Pont de Peyre, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pont de Peyre, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Odkryj nową przestrzeń mieszkalną w Pontl 'Abba, położoną na południowo-wschodnim krańcu Fin…
$234,706
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Mieszkanie 3 pokoi w Beziers, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Beziers, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3
Apartments
$255,620
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Mieszkanie 4 pokoi w Le Grau du Roi, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Le Grau du Roi, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2
Odkryj nasz nowy wyjątkowy adres w uroczym zakątku popularnej dzielnicy mieszkalnej. Położon…
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w Montpellier, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Montpellier, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Sukces komercyjny, nowe apartamenty są dostępne. Wybierz naszą nową przestrzeń życiową w Mon…
$369,380
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Mieszkanie 1 pokój w Montpellier, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Montpellier, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 20 m²
Apartments
$193,110
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Mieszkanie 3 pokoi w Montpellier, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Montpellier, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 5
Tworzenie przestrzeni życiowej jutra jest zadaniem rozwoju. Inwent nowe ekskluzywne usługi, …
$348,573
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Mieszkanie 3 pokoi w Castries, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Castries, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Odkryj naszą przestrzeń życiową nowych apartamentów w Castries. 15 km na wschód od Montpelli…
$328,821
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Mieszkanie 3 pokoi w Castries, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Castries, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Odkryj naszą przestrzeń życiową nowych apartamentów w Castries. 15 km na wschód od Montpelli…
$314,878
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Mieszkanie 1 pokój w Montpellier, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Montpellier, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 1
Apartments
$178,934
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Mieszkanie 2 pokoi w Argeles sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Argeles sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Apartments
$260,268
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5
Apartments
$429,791
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Mieszkanie 1 pokój w Ales, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Ales, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$109,103
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Mieszkanie 3 pokoi w Montpellier, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Montpellier, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4
Tworzenie przestrzeni życiowej jutra jest zadaniem rozwoju. Inwent nowe ekskluzywne usługi, …
$335,792
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Mieszkanie 2 pokoi w Montpellier, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Montpellier, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4
Apartments
$216,406
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Mieszkanie 3 pokoi w Pins Justaret, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pins Justaret, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2
Obszar mieszkalny znajduje się 15 km od Toulouse. Małe, ciche i popularne miasto, znajduje s…
$417,126
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Apartments
$341,137
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Apartments
$341,137
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Kawalerka 1 pokój w Montpellier, Francja
Kawalerka 1 pokój
Montpellier, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
Studio
$191,367
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Mieszkanie 3 pokoi w Montpellier, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Montpellier, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5
Tworzenie przestrzeni życiowej jutra jest zadaniem rozwoju. Inwent nowe ekskluzywne usługi, …
$355,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Le Barcares, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Barcares, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$221,344
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Willa w Pont de Peyre, Francja
Willa
Pont de Peyre, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 104 m²
Odkryj nową przestrzeń mieszkalną w Pontl 'Abba, położoną na południowo-wschodnim krańcu Fin…
$325,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Marseillan, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Marseillan, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
Apartments
$225,411
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Mieszkanie 1 pokój w Ales, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Ales, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$109,220
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Mieszkanie 3 pokoi w Montpellier, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Montpellier, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4
Apartments
$263,560
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Typy nieruchomości w Oksytania.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Oksytania, Francja

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