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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tuluza, Francja

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Ramonville Saint Agne
62
Colomiers
20
346 obiektów total found
Mieszkanie w Tuluza, Francja
Mieszkanie
Tuluza, Francja
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1
Położony w samym sercu nowej dzielnicy, Eco- dzielnica łączy komfort i rozwój usług społeczn…
$263,754
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Mieszkanie 2 pokoi w Ramonville Saint Agne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ramonville Saint Agne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na południe od Tuluzy graniczy rzeka Ruisso Saint- Anh. Ta unikalna lokalizacja ma wiele zal…
$241,968
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4
Apartments
$305,466
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 7
Apartments
$460,001
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Apartments
$320,687
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6
Apartament znajduje się w dzielnicy Maleper w Tuluzie. Salon z widokiem na Marqueson Park of…
$370,650
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TekceTekce
Mieszkanie w Tuluza, Francja
Mieszkanie
Tuluza, Francja
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Powierzchnia mieszkalna składa się tylko z 19 apartamentów, z których 4 w regulowanych cenac…
$266,078
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Mieszkanie 4 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Dostępny zaledwie 10 minut jazdy od centrum Tuluzy, projekt oferuje unikalną lokalizację! Pr…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Ramonville Saint Agne, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Ramonville Saint Agne, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 85 m²
Na południe od Tuluzy graniczy rzeka Ruisso Saint- Anh. Ta unikalna lokalizacja ma wiele zal…
$336,954
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Mieszkanie w Tuluza, Francja
Mieszkanie
Tuluza, Francja
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2
Powierzchnia mieszkalna składa się tylko z 19 apartamentów, z których 4 w regulowanych cenac…
$408,993
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Mieszkanie 2 pokoi w Ramonville Saint Agne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Ramonville Saint Agne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Na południe od Tuluzy graniczy rzeka Ruisso Saint- Anh. Ta unikalna lokalizacja ma wiele zal…
$256,492
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Apartments
$335,792
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Mieszkanie w Escalquens, Francja
Mieszkanie
Escalquens, Francja
Powierzchnia 44 m²
Małe miasteczko, które łączy zabawne życie i spokój. W pobliżu centrum w dzielnicy mieszkaln…
$238,192
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
W salonie składa się tylko 21 apartamentów na 4 poziomach. 1-4 pokojowe apartamenty posiadaj…
$801,719
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Apartments
$242,375
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Toulouse jest stolicą Occitanii i ma wszystko. Jest to kolebka innowacji w dziedzinie lotnic…
$362,516
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Apartments
$252,135
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Dostępny zaledwie 10 minut jazdy od centrum Tuluzy, projekt oferuje unikalną lokalizację! Pr…
$202,850
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Mieszkanie 4 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Apartments
$473,130
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Mieszkanie 2 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Toulouse jest stolicą Occitanii i ma wszystko. Jest to kolebka innowacji w dziedzinie lotnic…
$326,497
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Mieszkanie 4 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 104 m²
Toulouse jest stolicą Occitanii i ma wszystko. Jest to kolebka innowacji w dziedzinie lotnic…
$644,861
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartament znajduje się w dzielnicy Maleper w Tuluzie. Salon z widokiem na Marqueson Park of…
$311,392
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Mieszkanie w Escalquens, Francja
Mieszkanie
Escalquens, Francja
Powierzchnia 47 m²
Małe miasteczko, które łączy zabawne życie i spokój. W pobliżu centrum w dzielnicy mieszkaln…
$271,887
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Piętro 3
Położony na południowy wschód od Toulouse i w pobliżu Alaluf Park, dzielnicy mieszkalnej skł…
$842,386
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3
Apartament znajduje się w dzielnicy Maleper w Tuluzie. Salon z widokiem na Marqueson Park of…
$309,068
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Mieszkanie 4 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 71 m²
Apartments
$557,717
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Dostępny zaledwie 10 minut jazdy od centrum Tuluzy, projekt oferuje unikalną lokalizację! Pr…
$239,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$528,670
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Mieszkanie 3 pokoi w Tuluza, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tuluza, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Dostępny zaledwie 10 minut jazdy od centrum Tuluzy, projekt oferuje unikalną lokalizację! Pr…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Allee de Guerande, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Allee de Guerande, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
Apartments
$280,369
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Typy nieruchomości w Tuluza.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Tuluza, Francja

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