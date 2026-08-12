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Domy na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

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363 obiekty total found
Zamek 7 pokojów w Vexin normand, Francja
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Zamek 7 pokojów
Vexin normand, Francja
Sypialnie 7
Zamek XIX wieku "Chateau Princess de Turienne" - Elegancja ery i nowoczesny komfortIdealnie …
$4,57M
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Dom 6 pokojów w 130, Francja
UP UP
Dom 6 pokojów
130, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony tradycyjny Quercystyle dom z 1819 roku.Ten duży, uroczy dom oferuje 174 m …
$432,619
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Zamek 25 pokojów w Route Forestiere dOrleans, Francja
Zamek 25 pokojów
Route Forestiere dOrleans, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Rzadkie! Zamek 65 km od Paryża w wyjątkowym stanieMajestatyczny zamek o powierzchni 1200 m2,…
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Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
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Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
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Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
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Zamek w Chatellerault, Francja
Zamek
Chatellerault, Francja
Piękny zamek z 19. Wiek, 5 sypialni i łazienek, otoczone dużym parkiem, pensjonatem, podgrze…
$1,28M
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Dom w Francja metropolitalna, Francja
Dom
Francja metropolitalna, Francja
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Zamek 30 pokojów w , Francja
Zamek 30 pokojów
, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Rzadka oferta na rynku prestiżowych nieruchomości we Francji to w pełni odnowiony zamek XIX …
$2,11M
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Zamek 7 pokojów w Deauville, Francja
Zamek 7 pokojów
Deauville, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Luksusowy zamek XIX wieku z domeną koni ✨Zaledwie 2 godziny od Paryża i 20 minut od Deauvill…
$6,56M
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Willa w Rue Edouard Perrichi, Francja
Willa
Rue Edouard Perrichi, Francja
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Dom 6 pokojów w Sagy, Francja
Dom 6 pokojów
Sagy, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 2
Loire Castles, AnjouPerła neogotyckiego stylu, przykład wysokiej jakości renowacji elegancki…
$5,09M
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Zamek 14 pokojów w Les Ulis, Francja
Zamek 14 pokojów
Les Ulis, Francja
Pokoje 14
Liczba kondygnacji 3
Zamek Śpiącej Królewny patrzy w lustro.Być może jeden z najbardziej imponujących i romantycz…
$15,07M
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Zamek 6 pokojów w Lisieux, Francja
Zamek 6 pokojów
Lisieux, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek. Normandia, 1p20 z Paryża, 40min Deauville.Polowanie na Manoira Louisa XV.Po…
$3,14M
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Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$539,127
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Rezydencja 25 pokojów w Paryż, Francja
Rezydencja 25 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 900 m²
Prawdziwe arcydzieło epoki Belle Epoque, tej wspaniałej rezydencji, ukrytej w zielonych alej…
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Dom 30 pokojów w Chemin de Bluche, Francja
Dom 30 pokojów
Chemin de Bluche, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 7 000 m²
Zamek Millemont jest arcydziełem historii Francji 45 minut od Paryża. ✨Odkryj jeden z najbar…
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Zamek w Vimoutiers, Francja
Zamek
Vimoutiers, Francja
Liczba kondygnacji 3
Normandia, sławni impresjoniści Willf Giverny, 45 minut od Paryża.Zamek pod koniec XVIII wie…
$4,22M
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Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Provençal stylu architektonicznej willi z panoramicznym widokiem na morze - zamknięte Domain…
$4,16M
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Dom 18 pokojów w Francja metropolitalna, Francja
Dom 18 pokojów
Francja metropolitalna, Francja
Pokoje 18
Powierzchnia 1 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Normandia.Zamek XIX wieku, jakby z bajki Pierrot.Ciekawa lokalizacja: 1h45 do Paryża, 30 min…
$6,06M
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Zamek 6 pokojów w Rue des Bolliets, Francja
Zamek 6 pokojów
Rue des Bolliets, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 900 m²
Wyjątkowy zamek XIII wieku w Savoy - w pobliżu granicy SzwajcariiTen zamek Savoy XIII wieku,…
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Willa w Vence, Francja
Willa
Vence, Francja
Rzadkie możliwości - Nadzwyczajne Wartość na Riwierze FrancuskiejElegancka nowoczesna willa …
$1,16M
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Zamek 8 pokojów w Tours, Francja
Zamek 8 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Niepowtarzalny zamek XVI wieku, w pełni odrestaurowany, położony zaledwie 34 km od miasta To…
$2,35M
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Willa w Rue de Creil, Francja
Willa
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 90 m²
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$285,830
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Zamek 15 pokojów w Impasse des Bouils, Francja
Zamek 15 pokojów
Impasse des Bouils, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 250 m²
Historyczny zamek XVIII wieku - wyjątkowy majątek w doskonałym staniePomiędzy Nantes i La Ro…
$4,92M
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Dom 8 pokojów w Thonon les Bains, Francja
Dom 8 pokojów
Thonon les Bains, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowita posiadłość nad jeziorem w okolicy Thonon-Les- Bains!W pobliżu portu Rives i dzie…
$2,68M
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Typy nieruchomości w Francja metropolitalna.

wille
zamki
rezydencje

Parametry nieruchomości w Francja metropolitalna, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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