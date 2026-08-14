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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hauts de France, Francja

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Lille
626
Roubaix
400
Tourcoing
134
Montreuil sur Mer
90
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717 obiektów total found
Zamek 20 pokojów w Allee du Franc Marche, Francja
Zamek 20 pokojów
Allee du Franc Marche, Francja
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 700 m²
Niepowtarzalny majątek historyczny "Mały Wersal", Departament Somme, FrancjaPrawdziwe arcydz…
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Apartments
$172,834
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 5
Apartments
$104,216
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$98,489
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Słynna perła architektury i wystroju, która zdobiła wnętrza od pokoleń, jest doskonałym przy…
$324,580
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Mieszkanie 4 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$249,811
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
Apartments
$182,516
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Mieszkanie 4 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Apartments
$312,748
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
Apartments
$96,199
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Mieszkanie 2 pokoi w 272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Apartments
$206,239
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$97,345
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Mieszkanie 3 pokoi w 272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Apartments
$287,441
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Mieszkanie 3 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2
Apartments
$264,336
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 3
Apartments
$101,926
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$232,382
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Apartments
$171,382
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Mieszkanie 2 pokoi w Lille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2
Apartments
$287,573
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 5
Apartments
$104,216
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$95,055
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Mieszkanie 4 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Apartments
$303,841
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Mieszkanie 3 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$238,192
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$261,430
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Mieszkanie 2 pokoi w 272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
Apartments
$190,747
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
Apartments
$95,055
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Mieszkanie 3 pokoi w 272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
Apartments
$315,807
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartments
$194,620
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$235,868
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Mieszkanie 3 pokoi w 272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
272 Domidom Berck sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Apartments
$257,557
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4
Apartments
$274,017
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$97,345
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Typy nieruchomości w Hauts de France.

mieszkania
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Parametry nieruchomości w Hauts de France, Francja

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