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Wille na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

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Grad Zadar
39
Zadar
36
Grad Nin
9
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5
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98 obiektów total found
Willa w Opcina Vir, Chorwacja
Willa
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Brand- nowa nowoczesna willa z basenem, 50 metrów od morza!Luksusowa, kontemplacyjna willa n…
$903,484
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Willa w Nin, Chorwacja
Willa
Nin, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Willa na pierwszej linii do morza w obszarze Zadar! Absolutnie urzekająca oferta!Ten uroczy …
$1,03M
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Willa w Opcina Sukosan, Chorwacja
Willa
Opcina Sukosan, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
W urokliwej nadmorskiej przystani w Sukošan, elegancka willa zaszczyca niezrównaną lokalizac…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Ta luksusowa high-tech willa znajduje się w Dalmacji, w Privlaka, w pierwszym rzędzie do mor…
$4,04M
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Willa w Opcina Vir, Chorwacja
Willa
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 505 m²
Nowoczesna willa z 4 luksusowymi apartamentami, 20 metrów od morza tylko na wyspie Vir!Ten l…
$2,63M
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Lux nowa przymocowana willa w Privlaka, 100 m od morza, z jacuzzi na dachu, jeśli oferowane …
$796,152
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TekceTekce
Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Nowy kompleks 12 luksusowych willi na naturalnym zboczu, który zapewnia wspaniały otwarty wi…
$1,43M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowa willa z oszałamiającymi widokiem na morze w Zadarze, zaledwie 150 metrów od morza …
$1,37M
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Willa w Opcina Posedarje, Chorwacja
Willa
Opcina Posedarje, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Nowo wybudowany 2025 Seafront Luxury Villa w Dalmacji - Pierwszy rząd do morza z basenem, wi…
$1,72M
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Willa w Zadar County, Chorwacja
Willa
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Odkryj urzekającą, modułową willę na sprzedaż na wyspie Pag, zachwycającą widokiem na morze.…
$1,66M
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Willa w Mrljane, Chorwacja
Willa
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta luksusowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w spokojnej okolicy zaledwie 2…
$1,66M
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ta ekskluzywna luksusowa willa znajduje się w dzielnicy Privlaka w pobliżu Zadar, zaledwie 4…
$865,331
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Fantastyczna nowoczesna willa rodzinna w trakcie budowy w Zadarze z dalekimi widokami na mor…
$1,49M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż znajduje się nowa nowoczesna willa w pobliżu Zadar z widokiem na morze, zaledwie…
$1,27M
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Willa w Petrcane, Chorwacja
Willa
Petrcane, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 392 m²
Nowa willa z basenem w słynnym miejscu turystycznym Petrčane w pobliżu Zadar!Powierzchnia wi…
$1,05M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Kompleks 8 luksusowych, nowoczesnych willi położony na wzgórzu, z panoramicznym widokiem na …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Lux willa z rzędu w Privlaka, z jacuzzi na dachu, jest oferowana na sprzedaż!Wyobraź sobie ż…
$751,047
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piękna, ultranowoczesna luksusowa willa na pierwszej linii do morza, zaledwie kilka kroków o…
$3,40M
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Willa w Opcina Vir, Chorwacja
Willa
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Ta luksusowa, nowoczesna willa z podgrzewanym basenem znajduje się na dwóch poziomach w spok…
$970,959
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Najlepsza oferta!Nowa nowoczesna willa z basenem w budowie na sprzedaż w Zaton niedaleko Zad…
$1,37M
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Willa w Opcina Preko, Chorwacja
Willa
Opcina Preko, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Luksusowa willa 200 m od morza w Preko, wyspa Ugljan w kompleksie kilku nowoczesnych willi!C…
$2,29M
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Willa w Opcina Razanac, Chorwacja
Willa
Opcina Razanac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 161 m²
Luksusowa willa na sprzedaż zaledwie 270 metrów od Adriatyku i piękne plaże w spokojnej miej…
$686,190
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 202 m²
Zlekceważony! Stara cena 990 000 eur, nowa cena 870 000 eur!Nowy wybudowany nowoczesny desig…
$994,976
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
Ta piękna willa wypoczynkowa znajduje się w cichym miejscu, zaledwie 4 km od miejsca turysty…
$865,331
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Willa w Opcina Razanac, Chorwacja
Willa
Opcina Razanac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Jeden z czterech nowych nowoczesnych willi designerskich w okolicy Razanac w pobliżu Zadar z…
$1,54M
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Nowoczesna willa z basenem jest budowana w dzielnicy Privlaka, zaledwie 20 km od Zadar!Jest …
$1,90M
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Willa w Murvica, Chorwacja
Willa
Murvica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem na sprzedaż w Murvica w pobliżu Zadar - 150 m2 W pełni u…
$606,135
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Niesamowita willa typu fortecy z ogrodzonym ogrodem i basenem, na obrzeżach Zadaru!Powierzch…
$1,13M
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Wspaniała willa z basenem zaledwie 2,4 km od plaży Kolovare w Zadarze (wioska Bili Bryan).Of…
$605,732
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Willa w Grad Zadar, Chorwacja
Willa
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Na sprzedaż znajduje się jeden z najbardziej atrakcyjnych willi w regionie Zadar, położony w…
$2,23M
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Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

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