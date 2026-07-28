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Wille z basenem na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

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Grad Zadar
39
Zadar
36
Grad Nin
9
Pag
5
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1 obiekt total found
Willa w Opcina Starigrad, Chorwacja
Willa
Opcina Starigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do niezrównanej mieszanki luksusu, przyrody i nowoczesnego życia w sercu Starigra…
$2,77M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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