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Domy z basenem na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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Grad Rijeka
46
Grad Opatija
148
Opcina Omisalj
109
Grad Crikvenica
56
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4 obiekty total found
Willa w Kremenici, Chorwacja
Willa
Kremenici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
W Kremenići, w gminie Malinska na wyspie Krk, sprzedajemy piękną nowoczesną willę o powierzc…
$888,039
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Dom 4 pokoi w Malinska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Malinska, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkową luksusową willę położoną na pięknej wyspie Krk. Ta nowocześn…
$1,67M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Willa 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Wyjątkowa okazja na wyspie Rab, Chorwacja - Przedstawiamy niezwykły dom położony w miejscowo…
$764,636
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Agencja
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Powierzchnia 482 m²
Odkryj ukryty klejnot w uroczym mieście Lovran, Opatija, Chorwacja - luksusowa willa, która …
$2,13M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Typy nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County.

wille

Parametry nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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