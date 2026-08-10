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Domy z ogrodem na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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Grad Rijeka
46
Grad Opatija
148
Opcina Omisalj
109
Grad Crikvenica
56
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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Barbat, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Barbat, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Wyjątkowa okazja na wyspie Rab, Chorwacja - Przedstawiamy niezwykły dom położony w miejscowo…
$764,636
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dom 5 pokojów w Punat, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Punat, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 4
In the heart of the picturesque town of Punat on the island of Krk, just steps from the coas…
$685,000
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Typy nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County.

wille

Parametry nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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