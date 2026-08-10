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Domy na sprzedaż w Krk, Chorwacja

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Krk, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Krk, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Kod identyfikacyjny: 139- 84
$1,09M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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