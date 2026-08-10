Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Opcina Malinska Dubasnica
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Opcina Malinska Dubasnica, Chorwacja

;
3 obiekty total found
Willa w Kremenici, Chorwacja
Willa
Kremenici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
W Kremenići, w gminie Malinska na wyspie Krk, sprzedajemy piękną nowoczesną willę o powierzc…
$888,039
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dom 4 pokoi w Malinska, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Malinska, Chorwacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkową luksusową willę położoną na pięknej wyspie Krk. Ta nowocześn…
$1,67M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dom 3 pokoi w Kremenici, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Kremenici, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
A family house located in the village of Kremenići next to Malinska on the island of Krk, 12…
$438,303
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Opcina Malinska Dubasnica, Chorwacja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się