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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Primorje Gorski Kotar County, Chorwacja

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Grad Rijeka
9
Grad Opatija
27
Opcina Omisalj
27
Grad Crikvenica
18
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117 obiektów total found
Hotel 700 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 700 m²
Apartament o powierzchni 700m2 z basenem + 6000m2 ziemi z projektem wellness z 28 pokoi na L…
$4,23M
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Hotel 3 000 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 3 000 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 3 000 m²
Możliwość zapłaty ratami w ciągu 2 lat - specjalna oferta Sprzedawcy!Wspaniały budynek klasy…
$12,69M
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Hotel 5 369 m² w Grad Rijeka, Chorwacja
Hotel 5 369 m²
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 60
Liczba łazienek 60
Powierzchnia 5 369 m²
Cena spadła z 10 mln euro do 8 mln euro!Wspaniały hotel pierwszej linii morskiej na plaży na…
$9,23M
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TekceTekce
Hotel 750 m² w Grad Rijeka, Chorwacja
Hotel 750 m²
Grad Rijeka, Chorwacja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 750 m²
Kraljevica Unfinished Hostel na sprzedaż: Prime Investment Opportunity with Panoramic Kvarne…
$684,396
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Hotel 370 m² w Opcina Matulji, Chorwacja
Hotel 370 m²
Opcina Matulji, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
Niespokojna własność! Stara cena 975 000 eur, nowa cena 925 000 eur!Przestronny dom wielooso…
$1,06M
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Hotel 960 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 960 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 960 m²
Apart- dom na sprzedaż w Lovran, Riwiera Opatija, 300 metrów od morza!Oferuje 6 apartamentów…
$1,89M
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Hotel 370 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 370 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 370 m²
Willa z imponującym widokiem na morze i z basenem cca.1 km od plaży!Powierzchnia całkowita 3…
$2,40M
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Nieruchomości komercyjne 274 m² w Crikvenica, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 274 m²
Crikvenica, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 274 m²
Na sprzedaż jest w pełni wyposażona restauracja w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Crikvenic…
$865,072
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Nieruchomości komercyjne 1 258 m² w Martinscica, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 1 258 m²
Martinscica, Chorwacja
Liczba łazienek 31
Powierzchnia 1 258 m²
In the untouched nature with crystal clear sea, there is a fully equipped hotel with a prono…
$5,59M
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Hotel 170 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 170 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Parter z ogrodem i pięknym widokiem na morze na sprzedaż w Volosko zaledwie 300 metrów od mo…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 700 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Powierzchnia 700 m²
Wyjątkowa okazja w Lovran!Budynek mieszkalny o powierzchni 700m2 z basenem + 6000m2 ziemi z …
$4,23M
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Hotel 390 m² w Veprinac, Chorwacja
Hotel 390 m²
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
Apart- dom z 6 apartamentami na sprzedaż w Veprinac!Ładny widok z górnych apartamentów.W peł…
$661,929
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Hotel 255 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 255 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 255 m²
Minihotel 3 dołączone domy z jednym basenem w cichym miejscu na wyspie Krk. Jest to jednostk…
$1,37M
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Hotel 800 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 800 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Wspaniały apartament 800m2, drugi rząd do morza na terytorium 2000m2 w obszarze Crikvenica -…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 610 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 610 m²
Crikvenica, Chorwacja
Powierzchnia 610 m²
Obiekt turystyczny z kilkoma apartamentami i fantastycznym widokiem na morze w obszarze Crik…
$1,21M
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Hotel 400 m² w Selce, Chorwacja
Hotel 400 m²
Selce, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Apart- hotel z pięknym widokiem na morze w Selce ok. 200 metrów od morza!Całkowita powierzch…
$980,709
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Hotel 763 m² w Barbat, Chorwacja
Hotel 763 m²
Barbat, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 763 m²
Ten spektakularny nabrzeże na wyspie Rab oferuje niezwykle rzadkie możliwości inwestycyjne p…
$2,18M
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Hotel 500 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 500 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Pensjonat z 7 apartamentami w Dobrinj na półwyspie Krk!W rzeczywistości jest to częściowo od…
$591,581
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Hotel 420 m² w Icici, Chorwacja
Hotel 420 m²
Icici, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Dom w Icici zaledwie 200 metrów od morza do renowacji.Całkowita powierzchnia wynosi 420 m2. …
$1,71M
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Hotel 495 m² w Opcina Matulji, Chorwacja
Hotel 495 m²
Opcina Matulji, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 495 m²
Dom z siedzibą w Matulji nad Opatiją!Położony w pobliżu morza, ta nieruchomość 495 m kw., na…
$1,43M
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Hotel 210 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 210 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Dom w Punat z 5 apartamentami, 1 linia do morza!Położony w pierwszym rzędzie do morza w spok…
$1,14M
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Hotel 300 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 300 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Odnowiony pensjonat z 5 apartamentami w pobliżu morza w Malinskiej, zaledwie 100- 150 metrów…
$1,09M
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Hotel 627 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 627 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 627 m²
Unikalny obiekt turystyczny położony w pierwszym rzędzie do morza jest teraz dostępny w półn…
$5,94M
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Hotel 600 m² w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Hotel 600 m²
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 600 m²
Cena spadła z 4 500 000 eur, nowa cena - 3 500 000 eur!Wspaniały nowy hotel na pierwszej lin…
$4,00M
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Hotel 364 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 364 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 364 m²
Wspaniały obiekt turystyczny z 7 apartamentami w Jadranovo, Crikvenica, z widokiem na morze,…
$594,134
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Hotel 600 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 600 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 18
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 600 m²
Malinska: Idealna własność inwestycyjna dla turystyki na wyspie Krk!Ta ekspansywna nieruchom…
$743,373
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Hotel 180 m² w Omisalj, Chorwacja
Hotel 180 m²
Omisalj, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Ten 4 * * * * hotel butique- znajduje się w samym sercu starego miasta Krk, zaledwie 20 metr…
$1,37M
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Hotel 600 m² w Grad Opatija, Chorwacja
Hotel 600 m²
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Solidny obiekt turystyczny 4 apartamenty w Lovran zaledwie 200 metrów od morza!Całkowita pow…
$2,88M
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Hotel 1 000 m² w Veprinac, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 1 000 m²
Cena spadła z 1 660 000 eur do 1 400 000 eur!Luksusowy pensjonat nad Opatija w Veprinac z ot…
$1,66M
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Hotel 160 m² w Malinska, Chorwacja
Hotel 160 m²
Malinska, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Dom trzech apartamentów w Malinskiej, Krk, 1,5 km od morza!Powierzchnia całkowita 160 m2 Pow…
$648,501
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Typy nieruchomości w Primorje Gorski Kotar County.

hotele
nieruchomości inwestycyjne
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