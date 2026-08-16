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Hotele na sprzedaż w Pula, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
58
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54 obiekty total found
Hotel 320 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 320 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Mini- hotel z trzema oddzielnymi apartamentami na dwóch piętrach i piwnicą w cichej wiosce r…
$622,971
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Hotel 400 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 400 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Dom na sprzeda? z 5 Apartamenty - SEA!! Tylko 450m od plaży!Ta oszałamiająca nieruchomość zn…
$1,14M
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Hotel 600 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 600 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Piękny nowy budynek w Premanturze, zaledwie 300 metrów od plaż Kamenjak Park Przyrody!Unikal…
$1,04M
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Hotel 234 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 234 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 234 m²
Pięknie odnowiony 4 * * * * design- hotel w Fazana zaledwie kilka metrów od Rivy i zaledwie …
$2,07M
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Hotel 200 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 200 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Budynek mieszkalny z trzema mieszkaniami i przestrzenią handlową w samym sercu Puli, zaledwi…
$653,024
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Hotel 460 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 460 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 460 m²
Cena spadła do 500 000 eur! Stara cena to 1,5 mln euro!Pilna wyprzedaż! Gorąca cena!Wspaniał…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Hotel 700 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 700 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 15
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 700 m²
Piękny pensjonat z widokiem na morze na sprzedaż w Banjole zaledwie 300 metrów od morza!Powi…
$2,36M
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Hotel 225 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 225 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Sprzedaż nieruchomości z 3 apartamentami w Valbandon, Fazana zaledwie 1 km od plaży i kilka …
$628,411
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Hotel 897 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 897 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 897 m²
Wspaniały minihotel o powierzchni 897 m2 z 9 apartamentami w Valbandon koło Puli zaledwie 90…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 225 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 225 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 225 m²
Budynek na sprzedaż w samym centrum Puli, z widokiem na morze!Powierzchnia podłogi ok. 45 m2…
$628,411
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Hotel 300 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 300 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Przestronne nieruchomości w Barbariga, Vodnjan, 1,5 km od morza!Powierzchnia całkowita 300 m…
$854,325
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Hotel 1 000 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 000 m²
Jasny minihotel 20 pokoi zaledwie 200 metrów od morza w Puli!Całkowita powierzchnia wynosi 1…
$2,48M
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Hotel 400 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 400 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Apartament dom w cichej i sought- po lokalizacji w Pula obszarze, Veli Vhr, 2 km od morza! A…
$1,02M
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Hotel 650 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 650 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 650 m²
Minihotel w Peroj zaledwie 600 metrów od morza z basenem.Budynek został pierwotnie zbudowany…
$2,84M
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Hotel 235 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 235 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Apartament dom na sprzedaż w Banjole zaledwie 500 metrów od morza!Powierzchnia całkowita 235…
$835,617
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Hotel 332 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 332 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 332 m²
W samym centrum Premantury, dom z 6 apartamentami jest na sprzedaż. Domy są tak zaprojektowa…
$1,14M
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Hotel 738 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 738 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 26
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 738 m²
Wielki minihotel lub pansion na sprzedaż w Premantura z widokiem na morze z każdego mieszkan…
$1,78M
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Hotel 280 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 280 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Apartament House Near the Sea - Fažana!Położony w pobliżu centrum Fažany, ten wysokiej jakoś…
$593,555
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Hotel 315 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 315 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 315 m²
Apart- dom 5 apartamentów na sprzedaż w Fazana zaledwie 600 metrów od morza, z widokiem na m…
$826,987
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Hotel 280 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 280 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 280 m²
Rodzinna willa na sprzedaż w Banjole (Volme), Istria - 3 Apartamenty, 2 Garaże, Walking Dist…
$902,626
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Hotel 135 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 135 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Apartment- dom z basenem zaledwie 250 metrów od morza w Stija, Pula! Wspaniała plaża Volcano…
$653,547
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Hotel 460 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 460 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 460 m²
Piękny dom na sprzedaż z basenem zaledwie 250 metrów od morza!Oferuje piękne widoki na morze…
$1,90M
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Hotel 283 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 283 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 283 m²
Apartament z 5 apartamentami na sprzedaż w Liznjan, Pula, zaledwie 1 km od morza!Powierzchni…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 530 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 530 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Oszałamiająca właściwość turystyczna 5 apartamentów w pierwszej lokalizacji w Pješčana Uvala…
$1,26M
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Hotel 415 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 415 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 415 m²
Apartament z basenem i ogrodem krajobrazowym, cca.1,5 km od morza w obszarze Pula, w dzielni…
$1,19M
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Hotel 390 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 390 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
Solidne nieruchomości w Liznjan, z 3 przestronne apartamenty i ogród, cca 1,2 km od morza!Je…
$1,03M
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Hotel 420 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 420 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Apartament w pobliżu morza w Banjole, doskonały do wynajęcia, zaledwie 250 metrów od morza!P…
$1,14M
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Hotel 414 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 414 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 414 m²
Wspaniały apartament-willa 5 apartamentów z basenem i widokiem na morze w Medulin obszarze!C…
$1,49M
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Hotel 450 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 450 m²
Pula, Chorwacja
Powierzchnia 450 m²
Bardzo specjalny apartament z czterema apartamentami w Pomer zaledwie 500 metrów od morza!Po…
$1,31M
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Hotel 220 m² w Pula, Chorwacja
Hotel 220 m²
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Minihotel z basenem i wielką reputacją w obszarze Valbandon zaledwie 600 metrów od morza!Pow…
$661,929
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