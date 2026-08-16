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Hotele na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

;
Aheloy
13
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24 obiekty total found
Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: The Midia Grand Resort / Midia Kompleks jest dużym kompleksem apartamentowy…
$146,460
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 43 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 43 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Winnice - Muscat jest jednym z budynków w ekskluzywnym kompleksie mieszkaln…
$69,155
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny dom wydaje się być idealnym miejscem na wygodne i luksusowe …
$518,911
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 49 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 49 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Opis przedmiotu: Marina Przylądek jest jednym z największych i najbardziej znanych kompleksó…
$68,554
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 91 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 91 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Opis przedmiotu: Winnice Panorama to nowoczesny, strzeżony zabudowa mieszkalna klasy high-en…
$146,529
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Midia Grand Resort w Aheloy został zbudowany w 2005 r…
$145,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Hotel 57 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 57 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Budynek mieszkalny w Pomorie z zapierającym dech w piersiach widokiem na mo…
$135,649
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 38 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 38 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Opis przedmiotu: Midia Resort to rozrzucający się kompleks mieszkalny i wypoczynkowy położon…
$81,645
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 265 m² w Aleksandrovo, Bułgaria
Hotel 265 m²
Aleksandrovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Opis przedmiotu: Przestronny obiekt o powierzchni 770 m ² jest idealny do stworzenia strefy …
$296,610
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 63 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 63 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy 3 to nowoczesny, strzeżony kompleks mieszkalny położony w sp…
$77,295
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 88 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 88 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort Family ogólnie odnosi się do mieszkań rodzinnych lub budynków…
$137,168
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 50 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 50 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Marina Cape Residential Complex, Aheloy Marina Przylądek jest jednym z naj…
$68,554
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 165 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 165 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort to wspaniały kurort najwyższej klasy. Znajduje się bezpośredn…
$119,899
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 82 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 82 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Opis przedmiotu: W pełni umeblowane 2-pokojowe mieszkanie w Sought- after Sunset Resort w Po…
$97,004
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 59 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Chateau Aheloy to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okoli…
$88,312
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 169 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 169 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny budynek mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej atrak…
$243,908
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Midia Resort (często nazywany także Midia Family Resort) to duży kompleks w…
$142,737
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 69 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 69 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort jest jednym z najbardziej znanych kurortów w Bułgarii pięciog…
$68,525
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 69 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 69 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Opis przedmiotu: Sunset Resort to duży pięciogwiazdkowy kompleks apartamentowy bezpośrednio …
$78,457
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Pomorie jest jednym z najbardziej znanych bułgarskich ośrodków zdrowia i sp…
$408,074
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 92 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 92 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Opis przedmiotu: 🏡 Trzypokojowe mieszkanie (155 m ²) z widokiem na morze w Midia Resort, Ahe…
$125,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 78 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 78 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Objektbeschreibung: Modern complex for business and leisure Sole Mar The complex offers a w…
$155,683
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 180 m² w Aheloy, Bułgaria
Hotel 180 m²
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy w pełni umeblowaną willę z trzema sypialniami i prywatnym basenem…
$300,318
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 20 600 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 20 600 m²
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 20
Powierzchnia 20 600 m²
Agencja Square z przyjemnością oferuje działającą, malowniczą lokalizację nad morzem, na sta…
$8,73M
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Typy nieruchomości w Pomorie.

nieruchomości komercyjne
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