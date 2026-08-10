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Hotele na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
109
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238 obiektów total found
Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$225,389
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Nils Ott Real Estates
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Hotel w Rawda, Bułgaria
Hotel
Rawda, Bułgaria
Opis przedmiotu: Hotel na sprzedaż w Ravda - bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego Powierzchni…
$866,813
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie w cudownym kompleksie "Imperiy…
$143,878
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 88 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 88 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Opis przedmiotu: Nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu kurortu wypoczynkowego Sunny B…
$161,166
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 91 m² w Rawda, Bułgaria
Hotel 91 m²
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Opis przedmiotu: Ravda Park 2 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i przytuln…
$137,053
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 200 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 1 200 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 26
Sypialnie 26
Liczba łazienek 26
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z 26 Jednostkami i basenem, Nessebar - 800 m od plaży Mamy przyjemność zaoferować na s…
$1,00M
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IBG REAL ESTATES LTD
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Hotel 90 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 90 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Ipanema Beach to luksusowy kompleks bezpośrednio nad morzem w kurorcie Svet…
$219,632
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 67 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Royal Bay - Opis własności Royal Bay jest nowoczesnym kompleksem mieszkaln…
$122,962
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 41 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 41 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Villa Margarita, nowy budynek mieszkalny bez opłat konserwacyjnych u podnóż…
$53,727
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 43 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 43 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Domus (Domus / Domus Extra) to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w ku…
$92,092
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 65 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 65 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Jest to nowoczesny kompleks mieszkalny w ośrodku wypoczynkowym Sunny Beach,…
$95,872
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Kompleks oferuje swoim mieszkańcom i gościom szereg udogodnień, w tym kilka…
$328,216
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 53 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 53 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Arthura jest jednym z najbardziej ekskluzywnych zabudowy mieszkaln…
$152,919
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 345 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 1 345 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 55
Sypialnie 45
Liczba łazienek 45
Powierzchnia 1 345 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel Section for Sale; Royal Central Hotel, Sunny Beach - Prime Investment Opportunity IBG …
$1,59M
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IBG REAL ESTATES LTD
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Hotel 59 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 59 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Vista Del Mar 2 jest nowoczesnym mieszkaniem w ośrodk…
$85,531
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 44 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 44 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Opis przedmiotu: Magnolia Residence 7 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej, a…
$93,431
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 29 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 29 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Opis przedmiotu: Sunny Beach to największy ośrodek wypoczynkowy na wybrzeżu Morza Czarnego B…
$66,175
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Dolce Vita 2 - Opis nieruchomości Dolce Vita 2 jest kompleks mieszkalny w …
$169,479
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 51 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 51 m²
Nesebyr, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Opis przedmiotu: Magnolia Residence 7 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej, a…
$101,139
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 87 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 87 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Opis przedmiotu: Porto Paradiso to uroczy rozwój w kurorcie Sveti Vlas. Kompleks znajduje s…
$299,861
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 230 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 230 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2/5
ID34077564Oferujemy na sprzedaż podłogę z 6 jednopokojowych apartamentów w Family Hotel Blac…
$542,515
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Hotel 146 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 146 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Royal Palm to nowoczesny rozwój ekskluzywnego ośrodka w…
$217,810
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 57 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 57 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Salena jest przytulny kompleks mieszkalny w północnej części Sunny Beach, z…
$93,794
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 33 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 33 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Opis przedmiotu: Macon Residence - Opis nieruchomości Macon Residence to duży kompleks mies…
$73,893
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 70 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 70 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Makon to nowoczesny projekt mieszkaniowy, który łączy w…
$114,974
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Aparthotel z widokiem na panoramę morza w centrum Sveti Vlas w Sweti Włas, Bułgaria
Aparthotel z widokiem na panoramę morza w centrum Sveti Vlas
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 13
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 475 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy przestronny, umeblowany aparthotel „Roel Residence” z WIDOKIEM NA MORZE i GÓRY w c…
$1,52M
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Hotel 45 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 45 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Opis przedmiotu: Sweet Homes 7 to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w centrum Sunny Be…
$94,599
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 47 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 47 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Opis przedmiotu: Holiday Fort Club kompleks mieszkalny jest jednym z najbardziej popularnych…
$66,649
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 53 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 53 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Opis przedmiotu: Harmony Suites 14 (Grand Resort) jest nowoczesnym kompleksem apartamentowym…
$155,615
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Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Nesebar.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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