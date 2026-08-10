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Sklepy na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
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9 obiektów total found
Sklep 45 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 45 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 33624308 Powierzchnia całkowita: 45 m kw.Koszt 83,400 euro (VAT nie jest in…
$91,189
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Sklep 22 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Sklep 22 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 22 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 30261198Na parterze w nowo wybudowanym centrum handlowym oferowana jest prz…
$38,669
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Sklep 79 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 79 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 79 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 30475352Przestronna przestrzeń handlowa jest oferowana dla biura, sklepu lu…
$99,269
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TekceTekce
Sklep 61 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Sklep 61 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/2
# 33829742 Gotowe! Biuro dentystyczne w Sveti Vlas.Cena: 211,000 euroLokalizacja: Sveti Vlas…
$243,555
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Sklep w Sweti Włas, Bułgaria
Sklep
Sweti Włas, Bułgaria
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Sea Dreams, położony w kurorcie Sveti Vlas, oferuje dob…
$189,068
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Sklep 170 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 170 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 170 m²
Piętro -1/4
# 30986416 Pokój 170 m2 w nowym NessebarCena: 94500 euroLokalizacja: Centrum NesseBARPowierz…
$76,991
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Sklep 89 m² w Nesebyr, Bułgaria
Sklep 89 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 89 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 30475356Przestronna przestrzeń handlowa jest oferowana dla biura, sklepu lu…
$111,966
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Sklep 134 m² w Rawda, Bułgaria
Sklep 134 m²
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Piętro 1
Komercyjne miejsca na sklep, Ravda Typ własności: Nieruchomości komercyjne Typ oferty: SaleL…
$156,293
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Sklep w Nesebyr, Bułgaria
Sklep
Nesebyr, Bułgaria
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy Państwu przestronny lokal użytkowy w kompleksie uzdrowiskowym "Forum". Słoneczny B…
$63,840
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Typy nieruchomości w Nesebar.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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