  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Nesebar
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Nesebar, Bułgaria

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Nesebyr, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe
Nesebyr, Bułgaria
Description of object: We are pleased to offer you a fully furnished office in the exclusive…
$128,213
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Pomieszczenie biurowe w Nesebyr, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe
Nesebyr, Bułgaria
Description of object: We are pleased to offer you a well-maintained office in the modern Co…
$55,831
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
