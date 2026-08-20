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Hotele na sprzedaż w Varna, Bułgaria

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nieruchomości komercyjne
8
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8 obiektów total found
Hotel 126 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 126 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Opis przedmiotu: Lokalizacja nieruchomości poza granicami miasta oferuje doskonałą okazję do…
$150 819
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 103 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 103 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Rozali znajduje się w popularnym kurorcie Chaika, zaledwie 200 met…
$255 784
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 47 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 47 m²
Warna, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Opis przedmiotu: Goldstrand Residential Complex znajduje się w Goldstrand, jednym z najbardz…
$75 445
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 126 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 126 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Opis przedmiotu: Cliff Beach & Spa Resort jest nowoczesnym, pierwszorzędnym kompleksem miesz…
$146 248
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 77 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 77 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Opis obiektu: Troszewo jest jedną z najbardziej rozwiniętych i mieszkalnych dzielnic Warny i…
$182 298
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 81 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 81 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Centrum miasta Varna jest prestiżową i tętniącą życiem dzielnicą bułgarskie…
$359 618
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Hotel 78 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 78 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Argish Parteza znajduje się 300 metrów od morza w kurorcie Goldstr…
$203 783
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 2 000 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 2 000 m²
Warna, Bułgaria
Pokoje 20
Powierzchnia 2 000 m²
Sprzedaż działającej firmy - hotel Lokalizacja: Evksinograd, Warna, Bułgaria Powierzchnia: 2…
$1,08M
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