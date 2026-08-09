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Hotele na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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110 obiektów total found
Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$224,862
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 33 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 33 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Opis przedmiotu: Macon Residence - Opis nieruchomości Macon Residence to duży kompleks mies…
$73,893
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Hotel w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel
Sweti Włas, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy atrakcyjny hotel w doskonałej lokalizacji w popularnym kurorcie p…
$1,39M
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Kompleks posiada duży obszar wspólny i znajduje się w pobliżu morza na wzgó…
$89,867
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 73 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 73 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Opis przedmiotu: Arena 1 jest nowoczesnym, ekskluzywnym kompleksem mieszkalnym bezpośrednio …
$187,675
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 76 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 76 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Kompleks posiada duży obszar wspólny i znajduje się w pobliżu morza na wzgó…
$118,700
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 40 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 40 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Opis przedmiotu: Fort Noks Holiday (Holiday Fort Club) to nowoczesny kompleks mieszkalny poł…
$73,812
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 63 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 63 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Nieruchomość znajduje się w cichej i ekskluzywnej części Vlas Sveti, znany …
$164,182
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 60 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 60 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Chateau Nessebar to przytulny kompleks mieszkalny położony w wyłącznej okol…
$112,875
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel
Sweti Włas, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż w pełni umeblowane i wyposażone centrum fitness znajd…
$286,410
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 81 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 81 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Opis przedmiotu: Idealne miejsce na wakacje. Osłaniona społeczność dla wszystkich grup wieko…
$130,747
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 2 562 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 2 562 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 2 562 m²
Piętro 6/6
# 26504126 Oferujemy 6-piętrowy hotel w cichej i malowniczej lokalizacji na wybrzeżu Morza C…
$1,85M
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Hotel 69 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 69 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Opis przedmiotu: Green Fort Suites to nowoczesny, ekskluzywny kompleks mieszkalny opracowany…
$158,998
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 73 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 73 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Opis przedmiotu: Messambria Fort Beach to kompleks apartamentowy położony tuż przy plaży u p…
$131,889
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 71 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 71 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Opis przedmiotu: Panorama Fort Noks jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym w unikalnej loka…
$132,149
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 67 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż jasny dwupokojowy apartament z niesamowitym panoramic…
$78,938
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 78 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 78 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Zatoka delfina 📍 Sveti Vlas, Bułgaria Dolphin Bay to przytulny kompleks m…
$176,990
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 65 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 65 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to nowoczesny i ekskluzywny ośrodek wypoczynkowy na wybrzeżu Mor…
$96,701
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 108 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 108 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Luxor to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej pre…
$187,713
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 458 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 458 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 12
Sypialnie 9
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 4
Duży dom 4- Storey z widokiem na morze panoramiczne, Sveti Vlas Przestronny czteropiętrowy d…
$465,963
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Hotel 107 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 107 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Opis przedmiotu: Sun Coast to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej…
$161,866
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 56 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 56 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Opis przedmiotu: Green Fort Suites to nowoczesny, ekskluzywny kompleks mieszkalny opracowany…
$168,721
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 101 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 101 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Crown Fort Club jest jednym z największych i najbardziej popularnych komple…
$133,198
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 844 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 844 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 844 m²
Liczba kondygnacji 6
🏨 Projekt inwestycyjny: Hotel z restauracją i apartamentem w Marina DineviOferujemy na sprze…
$653,238
VAT
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Bulgarian Expert
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Hotel 110 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 110 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu trzypokojowy apartament położony w pięknym kompleksie…
$178,771
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 41 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 41 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny nowy kompleks rozwoju Sorento Sole Mar w …
$93,364
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 108 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 108 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Villa Romana - Opis ogólny Villa Romana to strzeżony kompleks mieszkalny z…
$189,101
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 69 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 69 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Opis przedmiotu: Ten jednopokojowy apartament w kompleksie Green Fort Suites w Sveti Vlas je…
$153,014
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 55 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 55 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Breeze jest przytulny zabudowa mieszkalna w Sveti Vlas, zaledwie 1…
$129,234
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Nils Ott Real Estates
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