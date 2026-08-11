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Kawalerki na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

;
Nesebyr
69
Sweti Włas
46
Pomorie
3
Aheloy
4
Kawalerka Usuwać
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144 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4/10
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Barcelo Royal Be…
$85,151
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/5
Oferujemy umeblowane, jednopokojowe mieszkanie w kompleksie „Macon Residence Wellness & Spa”…
$52,486
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 5/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie w kompleksie „Sunset Beach 4” w kurorcie Słonec…
$57,534
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Kawalerka 1 pokój w Nesebar, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebar, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie na PIERWSZEJ LINII MORZA w kompleksie Valencia …
$111,820
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/6
Kompaktowe studia w centrum Solnechnego Berega super-cena!W popularnym kompleksie Grand Kame…
$69,099
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/6
Uzasadnienie Royal Sun: Przestronne studio w jednym z najbardziej popularnych kompleksów!Kom…
$74,988
VAT
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Kawalerka 2 pokoi w Burgas, Bułgaria
Kawalerka 2 pokoi
Burgas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Helena, w dzieln…
$164,564
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/6
🌴 Uyut, słońce i wspaniały widok na morze: jasne studio na wysokim piętrze w LCD APOLLON 7 (…
$83,871
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na m…
$78,190
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/6
/ Ogromne studio z najbardziej elastycznymi ratami do 2028!Zwracamy Państwa uwagę na ekskluz…
$79,991
VAT
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/6
☀️ Solar Shore: Komfortowe Studio w kompleksie GERBER-3Oferujemy Państwu jasne i funkcjonaln…
$66,846
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
-------------------------------------------------- Gorąca oferta w nowym sezonie 2026: studi…
$85,370
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 6/6
Panoramiczne studia linii pervo w Svetom Vlase!Grand Hotel Sveti Vlas. Jest to nie tylko kom…
$98,421
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament jednopokojowy i częściowym widokiem na morze w …
$78,500
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament i panoramicznym widokiem na morze w kompleksie …
$174,541
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Oferujemy przestronne, stylowo urządzone mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Gardenia …
$82,132
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/6
$83,871
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
$69,277
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Kawalerka w Burgas, Bułgaria
Kawalerka
Burgas, Bułgaria
$88,505
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Kawalerka 1 pokój w Pomorie, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronne, nieumeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w nowo wybudowanym budynku…
$95,096
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Kawalerka w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka
Sweti Włas, Bułgaria
$54,360
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
🌊 Bezpośrednia Panorama Morza: ekskluzywne studio w ROEL REZYDENCEOferujemy Państwu rzadką o…
$77,131
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Pomorie, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/6
⚓ POMORIYA: Przytulne studio w domu mieszkalnym bez wsparcia taksówekOferujemy na sprzedaż f…
$68,019
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/5
🏠 BEZ WSPARCIA PODATKOWEGO + Własny PARCOMEST: 42 M2 StudioOferujemy na sprzedaż unikalny ob…
$59,918
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze w komplek…
$75,026
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/3
Oferujemy umeblowane, przestronne mieszkanie w kompleksie „Light House” w Świętym Własie. …
$89,790
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Kawalerka 1 pokój w Kosharitsa, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament i częściowym widokiem na morze w kompleksie „Sv…
$59,155
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Kawalerka 1 pokój w Rawda, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/8
✨ Premium przestronne 60,4 M2 w EMERRALD BEACH RESTORT 124; RAVDAZwracamy Państwa uwagę na r…
$47,582
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
🏔️ BUDŻET START u podnóża góry: Studio z widokiem na naturę w Słonecznym Dniu 6 (Sun Beach)O…
$44,126
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 7/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament i panoramicznym widokiem na morze w pierwszej l…
$83,637
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Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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