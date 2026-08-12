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Kawalerki z garażem na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Nesebyr
69
Sweti Włas
46
Pomorie
3
Aheloy
4
Kawalerka Usuwać
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2 obiekty total found
Kawalerka w Aheloy, Bułgaria
Kawalerka
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Przemyślany apartament w doskonałej lokalizacji nad morzem w nowoczesnym kompleksie mieszkal…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/5
Oferujemy umeblowane mieszkanie w kompleksie „Bahami Residence” w kurorcie Słoneczny Brzeg. …
$69,908
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Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

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z Taras
z Widok na góry
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z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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