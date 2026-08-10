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Kawalerki na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
46
Kawalerka Usuwać
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130 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na m…
$78,190
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$92,356
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 6
‼️Старт‼️Солне"MAGOLIA 8"📍700◾️СтВ◾️‼️от 1 550 €✅ 2000 EUR -✅ 30% -✅ 1 000 €в гоя✅ ✅ ✅ Срок оконокт
$72,504
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1
Wybrzeże słońcaKompleks Avalonu📍400m od morzaStudio jest w pełni umeblowane i wyposażone we …
$51,920
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/4
Przytulne studia z panoramicznym vidom na morzu i gory!Oferujemy Państwa uwagę do kompaktowe…
$80,225
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/10
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament w kompleksie Barcelo Royal Beach w kurorcie Sło…
$86,883
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 3/6
Wygodne nieruchomości w kompleksie mieszkalnym "Avenue Deluxe", Sunny Beach - dochodowa inwe…
$80,760
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nowoczesne i nowo urządzone studio w dobrze utrzymanym ko…
$74,370
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 5/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie w kompleksie „Sunset Beach 4” w kurorcie Słonec…
$57,534
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/5
Valencia Gardens to nowo wybudowany luksusowy i nowoczesny kompleks, wykonany w nowoczesnym …
$109,673
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/4
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie „Panorama Bay 2”…
$59,000
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/3
Oferujemy umeblowane mieszkanie w kompleksie „Macon Residence Wellness & Spa” w Świętym Włas…
$55,482
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/3
Oferujemy umeblowane, przestronne mieszkanie w kompleksie „Light House” w Świętym Własie. …
$89,790
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5
Super wolno! ‼️Shok Tsena!‼️Dokument _ GotoweStudio w Topoli, 700 m do ziemi, Solnechny Bere…
$50,383
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/6
☀️ Solar Shore: Komfortowe Studio w kompleksie GERBER-3Oferujemy Państwu jasne i funkcjonaln…
$66,846
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie „Rodina 1” w Świ…
$83,599
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 4/5
Oto profesjonalna reklama dla nieruchomości w jednym z najbardziej popularnych i elitarnych …
$78,573
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/6
🏗️ PERSPECTIVE AND COMFORT: MAGNOLIA 10 — START OF SALESIntroducing a new stage in the devel…
$70,604
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
🌴 Przestronne i siedzące nad samym morzem: ogromne studio na pierwszym piętrze w kompleksie …
$95,520
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/5
🏠 BEZ WSPARCIA PODATKOWEGO + Własny PARCOMEST: 42 M2 StudioOferujemy na sprzedaż unikalny ob…
$59,918
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Rawda, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 4/4
Oferujemy umeblowane mieszkanie jednopokojowe w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym BEZ OPŁ…
$35,061
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/4
Fort NOKS ORCHID: Przytulne studio z unikalną ratą na 5 lat!Oferujemy Państwu kompaktowy i f…
$79,639
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka
Sweti Włas, Bułgaria
$54,420
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/7
🌴 Nowoczesna Oaza: Stylowe Studio na 3. piętrze w TARSIS NOVA (Sun Beach)Oferujemy na sprzed…
$66,336
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Rawda, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Rawda, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4/4
Oferujemy umeblowane mieszkanie jednopokojowe w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym BEZ OPŁ…
$45,614
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
$69,351
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Kawalerka w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka
Nesebyr, Bułgaria
Kup mieszkanie w Bułgarii - Nessebar nad morzem.NessebarFort Residence Complex📍 Lokalizacja:…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/5
🏗️ Start sprzedaży: Studio inwestycyjne w IMPERIUM 2Oferujemy możliwość zakupu nieruchomości…
$72,952
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/7
✦ GREEN FORT SUITES: Panoramic studio in one of the most prestigious complexes of St. Vlas! …
$123,026
VAT
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią w kurorcie Sveta Elena w Słon…
$77,976
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Parametry nieruchomości w Nesebar, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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