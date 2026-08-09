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Kawalerki na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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46 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$92,373
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament jednopokojowy i częściowym widokiem na morze w …
$78,500
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/6
FREGATE: W Sveti Vlas przytulny apartament z oddzielnym wejściem i łazienką 100 metrów od mo…
$87,837
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/5
Oto profesjonalna reklama dla studia w eleganckim kompleksie Villa Grand, St. Vlas:💎 Eleganc…
$95,767
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
🏔️ BUDŻET START u podnóża góry: Studio z widokiem na naturę w Słonecznym Dniu 6 (Sun Beach)O…
$44,126
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/4
Przytulne studia z panoramicznym vidom na morzu i gory!Oferujemy Państwa uwagę do kompaktowe…
$80,225
VAT
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Kawalerka w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka
Sweti Włas, Bułgaria
$54,430
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/5
🏗️ Start sprzedaży: Studio inwestycyjne w IMPERIUM 2Oferujemy możliwość zakupu nieruchomości…
$72,952
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/4
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie „Panorama Bay 2”…
$59,000
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament i panoramicznym widokiem na morze w kompleksie …
$174,541
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
$75,146
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/5
Oferujemy umeblowany apartament z jedną sypialnią i częściowym widokiem na morze w kompleksi…
$64,743
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/5
🏗️ Inwestycje w LA MER GOLD - Studio z korzystnymi warunkamiOferujemy na sprzedaż kompaktowe…
$63,107
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronne, jednopokojowe mieszkanie w budynku mieszkalnym z NISKIMI opłatami eks…
$73,606
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 4
Fort Noks Grand Resort jest największym kompleksem mieszkalnym na wybrzeżu Morza Czarnego Bu…
$84,354
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/3
Oferujemy umeblowany, przestronny apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na m…
$71,063
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Kawalerka w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Saint VlasKompleks Panorama Bay-2Rozmieszczenie: 350 m od morzaStudio z widokiem na morze Pi…
$72,252
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
🌊 Bezpośrednia Panorama Morza: ekskluzywne studio w ROEL REZYDENCEOferujemy Państwu rzadką o…
$77,131
VAT
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Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/4
Oferujemy nieumeblowane, wykończone pod klucz mieszkanie jednopokojowe BEZ opłat administrac…
$54,629
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Kawalerka w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż stylowe studio w nowym apartamentowcu na wybrzeżu Morza Czarnego. Tylko 100 metr…
$127,118
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/5
🏔️ Święty VLAS: Przestronne Studio w kompleksie Real HolidayOferujemy Państwu korzystną ofer…
$66,846
VAT
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Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze w komplek…
$75,026
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/5
Oferujemy umeblowane, jednopokojowe mieszkanie w kompleksie „Macon Residence Wellness & Spa”…
$52,486
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 6/6
Panoramiczne studia linii pervo w Svetom Vlase!Grand Hotel Sveti Vlas. Jest to nie tylko kom…
$98,421
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i częściowym widokiem na morz…
$94,024
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4/5
ANNA MARINA: Kompleksuję studia z vidom na morzu!Kompleks Jestem ci wdzięczny za pomoc.🏙 INF…
$73,812
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/5
🌊 Panorama Morza i pierwszej linii: Studio 46 M2 w centrum Light- VlasOferujemy na sprzedaż …
$75,055
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze w komplek…
$112,829
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/3
Oferujemy umeblowane mieszkanie w kompleksie „Macon Residence Wellness & Spa” w Świętym Włas…
$55,482
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Kawalerka 1 pokój w Sweti Włas, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie „Rodina 1” w Świ…
$83,599
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