Kawalerki w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

Nesebyr
28
Sweti Włas
31
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/8
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament studio w kompleksie Majestic na PIERWSZEJ LINII…
$57,000
Kawalerka 1 pokój w Nesebyr, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/4
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament w kompleksie Holiday Fort Golf Club w kurorcie …
$65,155
