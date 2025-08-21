Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

Hotel 50 m² w Sozopol, Bułgaria
Hotel 50 m²
Sozopol, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy studio na sprzedaż w popularnym kompleksie Kavatsite, położony na…
$92,994
Hotel 77 m² w Sozopol, Bułgaria
Hotel 77 m²
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy apartamenty w nowej części luksusowego kompleksu Secret Garden w …
$177,235
