  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Wlora
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem studiów na jeden dzień w Obwód Wlora, Albania

1 obiekt total found
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
🔑🏡 FOR RENT STUDIO IN LUNGOMARE, VLORA 💶 Price: 250 Euro / Month 📐 Area: 50 m2 / Total …
$292
za noc
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
