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Wynajem studiów na jeden dzień w Orikum, Albania

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1 obiekt total found
Nowoczesne studio na wakacje we Wlorze na Riwierze Albańskiej, z basenem i nad Morzem Jońskim w Radhime, Albania
Nowoczesne studio na wakacje we Wlorze na Riwierze Albańskiej, z basenem i nad Morzem Jońskim
Radhime, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 453 m²
Piętro 5/5
Studio Palm Cherry 505 we Wlorze pomieści 3 osoby. Studio jest komfortowe, w pełni wyposażo…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
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