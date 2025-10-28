Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Tirana, Albania

9 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 6 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/2
In one of the most sought-after areas for business and residence at the Olympic Park and the…
$3,261
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 7 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Piętro 2/2
Two-story villa for rent near Mangalem Organized on two floors First floor: living room and…
$1,747
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Piętro 3/3
The villa is located in a quiet area near the Halili Complex. The villa is a three-storey bu…
$2,912
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/3
Apartment 3+1+2 with veranda for rent On the 3rd floor of a villa, in a very quiet area and …
$967
za miesiąc
Zostaw prośbę
For Rent: Villa in Sauk, Tirana w Tirana Municipality, Albania
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
Villa for rent in Selite - Yard area: 300 m2 - Construction area: 350 m2 - 3-story structure…
$2,329
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Piętro 3/3
This villa is offered for rent in a well-known area with villas and very family friendly. Th…
$1,747
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 18 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 18 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 18
Sypialnie 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
The villa is located on the edge of the road on Durres Road, making it very favorable for va…
$5,241
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 10 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Piętro 2/2
We offer private villas for rent near the American embassy, on Elbasan Street. The building …
$10,482
za miesiąc
Zostaw prośbę
