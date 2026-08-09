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Wille w górach na sprzedaż w Tirana Municipality, Albania

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Tirana
10
Farke
93
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1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Mjull Bathore, Albania
Willa 10 pokojów
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 471 m²
Liczba kondygnacji 3
Spokój. Prywatność. Prawdziwy luksus. Grupa B99 oferuje na sprzedaż 6 nowoczesnych willi …
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Parametry nieruchomości w Tirana Municipality, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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