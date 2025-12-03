Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem will na jeden dzień w Tirana Municipality, Albania

1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa na brzegu jeziora - Farke, TiranaPanoramiczna willa z basenem, widokiem na o…
$174
za noc
Zostaw prośbę
