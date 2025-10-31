Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Tirana Municipality, Albania

Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 312 m²
Piętro 9/9
Penthouse for rent in the Paris Commune overpass area with a surface area of 565m2. Located …
$2,912
za miesiąc
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 5/6
Jepet me qira një penthouse modern me sipërfaqe totale prej 210 m², i pozicionuar në një nga…
$2,901
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się