Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bliźniak

Wynajem długoterminowy dupleksów w Tirana Municipality, Albania

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Położony w jednym z najbardziej wysuniętych po obszarze Tirana, w pobliżu ambasady holenders…
$1,868
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się