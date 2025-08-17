Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Obwód Tirana
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Obwód Tirana, Albania

Tirana Municipality
12
Farke
11
Bashkia Kavaje
9
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Golem, Albania
Willa 4 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
🏠 Super willa na sprzedaż za 390000 Euro w Qerret. 📋 Sip. 297 m2. 🛋️ Luksusowe meble. Z pryw…
$456,488
Agencja
Wagner Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Parametry nieruchomości w Obwód Tirana, Albania

