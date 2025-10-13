Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Realting.com
  Albania
  Obwód Tirana
  Wynajem długoterminowy
  Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Obwód Tirana, Albania

Tirana
42
Tirana Municipality
45
Farke
3
45 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 1 225 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 1 225 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 225 m²
Piętro 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$54,741
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 107 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 6/10
Luxury office for sale in one of the most elite residences in the capital Furnished with max…
$2,912
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 441 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 441 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 441 m²
Piętro 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 160 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 7/12
Office Apartment for Rent in the heart of Ish-Blloku Address: Ibrahim Rugova Street Area: 1…
$2,327
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 53 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 53 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 137 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 137 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 111 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 111 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,747
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 151 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 151 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 8/9
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,679
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 94 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 94 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$8,153
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 216 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 216 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 216 m²
Piętro 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 105 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 47 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 157 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 157 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 21
Powierzchnia 96 m²
Piętro 9/13
An empty space is offered in one of the newest residences in Tirana, located on the 9th resi…
$1,048
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 40 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 8
Suitable office space for rent or other activities Surface 40 m2 Floor 0 New palace For mo…
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 281 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 40 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia
Piętro 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 20 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 8
Suitable premises for rent for office or other activities Surface area 20 m2 Floor 0 New pal…
$582
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 456 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 456 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
Piętro 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,622
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 120 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/9
Office for rent in a new and quality building, just completed Location: Myslym Shyri and Exh…
$1,980
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 163 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 163 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 116 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 116 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 31 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 31 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/19
Office space for rent at Residenca Mine Peza!
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 120 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,912
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 600 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 600 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Powierzchnia 600 m²
Piętro 5/5
Office for rent at Lake Tirana! In one of the most elite and quiet areas of Tirana, offices…
$13,977
za miesiąc
Zostaw prośbę