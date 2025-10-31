Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy hoteli w Southern Albania, Albania

Hotel 600 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 600 m²
A modern and stylish hotel is for rent, built only in the last two years. Positioned in a ce…
$3,497
za miesiąc
Hotel 638 m² w Radhime, Albania
Hotel 638 m²
Radhime, Albania
Powierzchnia 638 m²
Hotel for rent on the coast of Rradhima, Vlora, with a frontline position, an ideal opportun…
$4,838
za miesiąc
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA 💰 ANNUAL RENTAL PRICE: 36,000 EURO (3000 Euro…
$42,273
za miesiąc
