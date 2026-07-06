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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Szkodra, Albania

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Shkoder Municipality, Albania
Mieszkanie
Shkoder Municipality, Albania
Powierzchnia 104 m²
Kompleks Vizion Plus wynajmuje mieszkanie 2 + 1 do wynajęcia.8. piętro i ma powierzchnię 104…
$743
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Shkoder Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shkoder Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 8/9
Jest wynajęty komfortowy i dobrze zorganizowany apartament w kompleksie Star, położony na 8.…
$1,144
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
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Realting.com
Udać się