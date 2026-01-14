Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Szkodra, Albania

4 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Shkoder Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Shkoder Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 9/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$187,785
Zamknij
Mieszkanie 3 pokoi w Shkoder Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shkoder Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 4/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$265,931
Zamknij
Mieszkanie 3 pokoi w Shkoder Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shkoder Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 5/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$215,194
Zamknij
Mieszkanie 2 pokoi w Shkoder Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shkoder Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro 1/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$293,924
Zamknij
