  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Shkodër Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Shkoder Municipality, Albania

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Velipoje, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Velipoje, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się na 2 piętrze budynku z windą obok hotelu Antalya. Jest on zorganizow…
$449
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
