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Nowe domy w Saranda, Albania

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Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Pokaż wszystko Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Willa Ekskluzywny kompleks luksusowych willi nad morzem w Sarandzie
Cuke, Albania
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Wyobraź sobie, że budzisz się tutaj... Przy dźwiękach morza każdego poranka Zapraszamy do wyjątkowego kompleksu premium położonego w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Sarandzie. To idealne miejsce dla osób ceniących luksus, prywatność i niepowtarzalne widoki na Morze Jońs…
Agencja
SARANDA HOME REALTY
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Agencja
SARANDA HOME REALTY
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