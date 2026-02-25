Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Rrethinat, Albania

Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Za…
$134,559
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim…
$81,863
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 5/6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Zachodnie …
$128,339
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/6
Apartament znajduje się na 3 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Zachodnie …
$128,143
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 4 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "West Coas…
$85,549
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku w budowie w "Zachodnim Wybrzeżu 2" …
$118,417
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim…
$85,549
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 4 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnie…
$81,095
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim…
$98,604
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/6
Apartament znajduje się na 4 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Zachodnie …
$116,743
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/6
Apartament znajduje się na 1 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnie…
$70,344
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 0. piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodni…
$59,746
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/6
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Za…
$128,047
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim …
$100,754
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w "Zachodnim Wybrzeżu 2"…
$100,754
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w trakcie budowy w "Za…
$93,075
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Zachodnie …
$116,866
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest zbudowany w "Zachodnim…
$98,450
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 3 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim…
$93,075
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim…
$92,768
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/6
Apartament znajduje się na 2. piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w West Coast Residence …
$128,016
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim …
$121,489
Mieszkanie 3 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/6
Apartament znajduje się na 4 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w rezydencji "Zachodnie …
$128,523
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku, który jest w budowie w "Zachodnim …
$59,746
Mieszkanie 2 pokoi w Shtoj i Ri, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Shtoj i Ri, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się na 5 piętrze 6-piętrowego budynku w budowie w "Zachodnim Wybrzeżu 2"…
$86,931
