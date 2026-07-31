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Wille na sprzedaż w Qerret, Albania

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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Bashkia Puke, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Puke, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 202 m²
Piętro 3
Quarter Beach jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji wakacyjnych i nie tylko latem, a…
$1,09M
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa w Golem, Albania
Willa
Golem, Albania
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
For Sale: Land + Two-Storey Building in Qerret Village, Kavaja 💶 Price: €320,000 📐 Land …
$372,656
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Agencja
Century 21 Eon
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Willa 3 pokoi w Golem, Albania
Willa 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille na sprzedaż w Qerret, w pobliżu drzew sosnowychOdkryj ekskluzywny kompleks w…
$469,942
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Agencja
Al Imobiliare
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