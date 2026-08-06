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Wille w górach na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

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1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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